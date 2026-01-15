Комо - Милан 15 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 15-01-2026 21:45
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
15 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Милан, которое состоится 15 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Милан
Милан
|1
|вр
|Жан Бутез
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|3
|зщ
|Алекс Валле
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|16
|вр
|Мик Меньян
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 3
|15.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|02.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|43
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|19
|40
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|19
|34
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Лацио
|20
|28
|9
|Болонья
|19
|27
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|20
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|20
|22
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Верона
|19
|13