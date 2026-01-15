02:50 ()
Комо - Милан 15 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 15-01-2026 21:45
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
15 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Комо
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Милан, которое состоится 15 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Милан
Милан
1 Франция вр Жан Бутез
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
31 Косово зщ Мергим Войвода
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
3 Испания зщ Алекс Валле
14 Испания зщ Хакобо Рамон
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
17 Испания нп Хесус Родригес
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
16 Франция вр Мик Меньян
46 Италия зщ Маттео Габбиа
23 Англия зщ Фикайо Томори
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
14 Хорватия пз Лука Модрич
12 Франция пз Адриен Рабьо
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
11 США нп Кристиан Пулишич
9 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Милан2 : 1Комо
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Комо1 : 2Милан
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Комо1 : 1
06.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 3Комо
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Комо1 : 0
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 3Комо
15.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Комо
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Милан
08.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Милан1 : 1
02.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 0 : 1Милан
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Милан3 : 0
18.12.2025 Суперкубок Италии 1/2 финала 2 : 0Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1943
2
Лига чемпионов
Милан1940
3
Лига чемпионов
Наполи2040
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо1934
7 Аталанта2031
8 Лацио2028
9 Болонья1927
10 Удинезе2026
11 Торино2023
12 Сассуоло2023
13 Кремонезе2022
14 Парма2022
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче1917
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Верона1913

Отзывы и комментарии к матчу

