Бенфика выбыла из Кубка после поражения от Порту

В среду, 14 января, состоялся четвертьфинальный поединок Кубка Португалии, в котором схлестнулись между собой футбольные клубы «Порту» и «Бенфика». Команда под руководством Жозе Моуриньо потерпела поражение с минимальным счётом 0:1.

Вратарь лиссабонской команды Анатолий Трубин был заявлен в стартовом составе, однако на 15-й минуте пропустил единственный мяч в матче. Испанский полузащитник Вейга выполнил точную подачу с углового удара, а польский защитник Беднарек удачно завершил атаку, переправив мяч в ворота «орлов».

Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков появился на поле на 44-й минуте вместо колумбийского хавбека Ришара Риоса, который за пять минут до этого получил жёлтую карточку и вынужден был покинуть игру из-за травмы.

Несмотря на активные попытки «орлов» отыграться и восстановить равенство, команде Моуриньо так и не удалось изменить результат. Следующий матч «Бенфика» проведёт на выезде против «Риу Аве» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии.