Стала известна оценка Лунинa после поражения «Реала» в Кубке Испании

Дата публикации: 15-01-2026 02:12

В среду, 14 января, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретились «Альбасете», представляющий второй по силу дивизион страны, и мадридский «Реал».

Королевский клуб потерпел неожиданное поражение со счетом 2:3 и покинул турнир. Этот матч стал дебютным для Альваро Арбелоа на посту главного тренера «сливочных» — он сменил Хаби Алонсо в этой роли.

В стартовом составе «Реала» вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который провел на поле все 90 минут. За время игры он пропустил три мяча, но при этом совершил два важных сейва.

Статистический портал Sofascore выставил украинскому вратарю оценку 6,1 балла. Среди игроков стартового состава «Реала» хуже выступил только защитник Хименес, получивший 5,8.

Лучшим игроком встречи стал испанский нападающий Хефте, который вышел на поле на 58-й минуте и забил два гола. Один из его точных ударов пришелся на добавленное время — на 90+4 минуте, что и принесло победу «Альбасете».

Это поражение стало настоящей сенсацией для поклонников «Реала», ведь ожидалось, что команда уверенно пройдет в следующий этап Кубка Испании. Тем не менее, футбол вновь показал, что встречи могут складываться непредсказуемо даже для сильнейших клубов.