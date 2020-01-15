Верона - Болонья 15 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 15-01-2026 19:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
15 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Болонья, которое состоится 15 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|6
|зщ
|Николас Валентини
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|24
|пз
|Антуан Бернед
|36
|пз
|Шейх Ньясс
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
|13
|вр
|Федерико Равалья
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|41
|зщ
|Мартин Витик
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|11
|пз
|Джонатан Роу
|6
|пз
|Никола Моро
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|24
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
|23.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|21.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 1
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 1
|21.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|13.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|17.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|43
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|19
|40
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|19
|34
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Лацио
|20
|28
|9
|Болонья
|19
|27
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|20
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|20
|22
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Верона
|19
|13