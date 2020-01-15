02:50 ()
Верона - Болонья 15 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 15-01-2026 19:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
15 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Верона
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Болонья, которое состоится 15 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Болонья
Болонья
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
6 Аргентина зщ Николас Валентини
3 Дания зщ Мартин Фресе
37 Германия зщ Армель Белла-Котчап
7 Алжир зщ Рафик Белгали
15 Дания зщ Виктор Нельссон
63 Италия пз Роберто Гальярдини
24 Франция пз Антуан Бернед
36 Сенегал пз Шейх Ньясс
17 Бразилия нп Жиоване
16 Нигерия нп Гифт Орбан
13 Италия вр Федерико Равалья
33 Испания зщ Хуан Миранда
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
41 Чехия зщ Мартин Витик
2 Швеция зщ Эмиль Хольм
11 Англия пз Джонатан Роу
6 Хорватия пз Никола Моро
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
21 Дания пз Йенс Одгор
7 Италия нп Риккардо Орсолини
24 Нидерланды нп Тейс Даллинга
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Верона1 : 2Болонья
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Болонья2 : 3Верона
23.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Болонья2 : 0Верона
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала Болонья2 : 0Верона
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Верона0 : 0Болонья
21.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Верона2 : 1Болонья
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Болонья1 : 1Верона
21.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Верона2 : 1Болонья
13.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Болонья1 : 0Верона
17.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Верона2 : 2Болонья
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Верона0 : 1
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 2 : 2Верона
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Верона0 : 3
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 3 : 0Верона
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Верона
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Болонья
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Болонья0 : 2
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 3 : 1Болонья
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Болонья1 : 1
22.12.2025 Суперкубок Италии Финал 2 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1943
2
Лига чемпионов
Милан1940
3
Лига чемпионов
Наполи2040
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо1934
7 Аталанта2031
8 Лацио2028
9 Болонья1927
10 Удинезе2026
11 Торино2023
12 Сассуоло2023
13 Кремонезе2022
14 Парма2022
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче1917
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Верона1913

