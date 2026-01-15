«Ноттингем Форест» планирует преждевременно завершить аренду Зинченко

Дата публикации: 15-01-2026 11:57

Клуб "Ноттингем Форест" проявляет намерение досрочно расторгнуть договор аренды защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко. Об этом проинформировал журналист Сами Мокбел в социальной сети X, ссылаясь на сведения от BBC.

Как отмечается в источнике, в действующем соглашении между клубами изначально не был прописан механизм досрочного завершения аренды, поэтому вся ответственность за урегулирование ситуации лежит на руководстве "Ноттингем Форест". Помимо этого, сообщается, что состав "Арсенала" в настоящее время полностью укомплектован, и клуб не планирует возврат украинского футболиста в ближайшее трансферное окно.

В сезоне 2025/2026 Александр Зинченко успел принять участие в 10 матчах клуба во всех турнирах, однако не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами. По сведениям портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет порядка 15 миллионов евро. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, одновременно с этим истекает действующий контракт футболиста с "канонирами".

Судя по всему, обе стороны будут искать компромисс по завершению аренды. Каким будет итог - зависит от переговоров в ближайшее время и позиции всех участников соглашения.