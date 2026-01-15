16:51 ()
Свернуть список

Жерар Пике с сарказмом прокомментировал вылет «Реала» из Кубка Испании

Дата публикации: 15-01-2026 12:00

 

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике не удержался от ироничной реакции на неожиданное поражение мадридского «Реала» в 1/8 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Карлос Бельмонте» в городе Альбасете. Главным судьёй матча выступал Виктор Гарсия Вердура. Хозяева поля сумели одержать волевую победу со счётом 3:2, чем немало удивили как болельщиков, так и футбольных экспертов.

Пике отреагировал в привычной для себя саркастичной манере, сделав запись в социальной сети X: «Хороший дебют для нового мадридского "Реала". 3:2». Его слова приводит издание The Touchline. Такое заявление бывшего игрока «Барселоны» вызвало бурную реакцию в сети, ведь Пике неоднократно отличался дерзкими комментариями в адрес принципиального соперника из Мадрида.

После этого поражения «Реал» завершил своё выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Испании. Эта встреча также стала первой для нового главного тренера команды - Альваро Арбелоа, который только недавно занял этот пост, сменив Хаби Алонсо. Дебют Арбелоа, увы, оказался неудачным, что наверняка добавило поводов для шуток среди поклонников «Барселоны» и лично Пике.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2026
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close