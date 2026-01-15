Моуринью прокомментировал критику: «Я останусь Моуринью навсегда»

Дата публикации: 15-01-2026 12:44

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал критику в свой адрес и поделился своими мыслями о собственной тренерской карьере.

Как сообщает A Bola, португальский наставник затронул эту тему на пресс-конференции, посвящённой предстоящему матчу с "Порту". Напомним, что "орлы" выбыл из текущего розыгрыша Кубка лиги после поражения от "Браги" в полуфинале.

"Я не могу показывать плохие результаты и при этом утверждать, что всё было отлично. Посредственность — это то, что я не приемлю ни от других, ни от себя самого. Многие мои бывшие игроки, сейчас в возрасте 55 лет, продолжают писать мне – для меня это одна из самых приятных и значимых вещей в моей карьере", - сказал Моуринью.

Тренер также отметил, что он способен быть строгим с футболистами, но всегда готов за них заступиться. "Я могу критиковать публично, но также могу поступать, как с Далем. Когда игроки критиковали его за передачу гола Патрику Шику в матче против "Байера", я вышел и заявил, что Даля трогать нельзя. В следующей игре на поле выйдет именно Даль и ещё десять человек", - заявил специалист.

Что касается его тренерского стиля, Моуринью подчеркнул, что изменяться он не собирается. "Я не стану другим. Тот путь, которым я пришёл, и тот человек, который я есть, останутся неизменными. Я буду оставаться Моуринью до самого конца", - добавил он.

Стоит отметить, что сейчас "Бенфика" занимает третью строчку в чемпионате Португалии, уступая лидирующему "Порту" десять очков. Уже 14 января команда Моуринью встретится с "Порту" в рамках четвертьфинала Кубка страны.

Моуринью продолжает воспринимать критику как стимул для роста и развития своей команды, не боясь открыто выражать свои взгляды и отстаивать игроков, которым доверяет. Его уверенность и стойкость говорят о том, что опытный тренер готов бороться за высокие достижения и не собирается снижать планку своих ожиданий.