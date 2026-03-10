Родри получили штраф в размере £80 тыс. за высказывания о судьях

Дата публикации: 10-03-2026 02:46

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри оштрафован на сумму £80 тыс. (€92 тыс.) за свои комментарии о судействе после матча 24-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма», завершившегося со счётом 2:2. 9 марта Футбольная ассоциация (ФА) объявила, что футболист признал свою вину на независимом слушании и избежал дисквалификации.

После встречи Родри заявил: «Мы слишком много выиграли, и многие не хотят, чтобы мы продолжали побеждать, но судья обязан оставаться нейтральным. Честно говоря, для меня это несправедливо, это действительно несправедливо». Эти слова стали причиной дисциплинарного разбирательства, так как были восприняты как сомнение в честности решения арбитра.

Футбольная ассоциация отметила, что Родри «действовал неподобающим образом во время послематчевого интервью со СМИ, сделав высказывания, которые могут интерпретироваться как проявление предвзятости либо ставят под сомнение честность судьи и/или коллег, работавших на матче». Помимо штрафа, полузащитник получил официальное предупреждение о недопустимости подобного поведения в будущем и необходимости соблюдать уважение к судьям в публичных заявлениях.

Это решение ФА подчёркивает важность корректного поведения игроков в отношении арбитража, особенно в эпоху постоянного внимания общественности и СМИ к топ-уровню футбола. Нарушения такого рода могут вести к серьезным последствиям как для игроков, так и для клубов в целом, поэтому организация стремится поддерживать высокий стандарт профессионализма.