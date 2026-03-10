«Локомотив» и «Ахмат» спаррировались ничьей в 20-м туре РПЛ

Дата публикации: 10-03-2026 02:47

В Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Главным судьей встречи выступил Павел Кукуян. Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2.

Гости из Грозного открыли счёт уже на 24-й минуте: нападающий Георгий Мелкадзе успешно реализовал момент и вывел «Ахмат» вперёд. Спустя всего две минуты форвард Максим Самородов увеличил преимущество своей команды до 2:0. В добавленное ко второму тайму время (45+2) защитник «Локомотива» Лукас Фассон забил после подачи с углового и сократил отставание. На 48-й минуте полузащитник московской команды Данил Пруцев восстановил равновесие в счёте, установив окончательный результат матча.

После этого тура «Локомотив» с 41 очком занимает третью позицию в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Ахмат» располагается на девятом месте с 26 набранными очками. Обе команды продемонстрировали упорную борьбу, что обещает интересные продолжающиеся соревнования в чемпионате.