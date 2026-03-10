Защитник «МЮ» Мазрауи отметил глубокое понимание клуба со стороны Кэррика

Дата публикации: 10-03-2026 02:48

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссайр Мазрауи поделился своими впечатлениями о работе под руководством главного тренера Майкла Кэррика и его помощников.

"Я не присутствовал в клубе с самого начала работы нового тренерского штаба, так как участвовал в Кубке Африки, но с момента возвращения в команду мне действительно нравится тренироваться. Тренеры всегда открыты для диалога и чётко объясняют свои требования. Безусловно, Майкл долгое время провёл в клубе и отлично знает его внутреннюю кухню, что особенно чувствуется в его словах и подходе к руководству. Я очень впечатлён!" - отметил Мазрауи, слова которого приводит официальный сайт "красных дьяволов".

Мазрауи подчеркнул важность взаимопонимания с тренерским штабом, которое помогает улучшать игру и адаптироваться к требованиям команды. Он отметил, что атмосфера в коллективе сейчас очень поддерживающая и направлена на достижение общих целей, что мотивирует его работать ещё усерднее. Кроме того, футболист отметил, что ценный опыт Кэррика, который долгое время был частью "Манчестер Юнайтед" в разных ролях, помогает строить эффективные тренировки и легко находить общий язык с игроками.