Дата публикации: 10-03-2026 02:49

Юристы российского предпринимателя Романа Абрамовича официально уведомили правительство Великобритании о том, что весь доход от продажи футбольного клуба «Челси» в 2022 году является его личной собственностью. Абрамович готов активно отстаивать свои права и оспаривать любые попытки конфисковать эти средства. Об этом сообщают журналисты издания The Athletic.

Сумма в размере £2,35 млрд (эквивалент €2,7 млрд), полученная от продажи клуба в мае 2022 года, по-прежнему заморожена на банковском счёте в Великобритании, который принадлежит компании, полностью контролируемой Абрамовичем. Эта ситуация развивается на фоне длительного и сложного спора о том, как именно эти деньги должны быть направлены на помощь Украине.

После завершения сделки по продаже «Челси» стороны — Абрамович и британское правительство — не смогли прийти к соглашению относительно распределения и использования вырученных средств. Согласно последней финансовой отчётности, из общей суммы в £2,35 млрд, около £1,4 млрд причитаются компании Абрамовича. Это вызывает серьезные вопросы касательно того, будет ли вся сумма передана на благотворительные нужды, учитывая, что £1,4 млрд — это средства, которые предприниматель ранее одолжил клубу во время своего владения.

По словам инсайдеров, на данный момент вопрос с кредитом в размере £1,4 млрд отходит на второй план по сравнению с продолжающимся уголовным расследованием на острове Джерси, которое касается происхождения капитала Абрамовича. Из-за этого расследования эти деньги не могут быть переданы никаким благотворительным организациям, пока не завершатся все юридические процедуры и судебные разбирательства.

Стоит отметить, что ситуация приобретает всё более сложный характер, поскольку власти настаивают на том, чтобы финансовые средства от продажи клуба были направлены в помощь Украине, тогда как Абрамович настаивает на своих правах собственности и законных интересах. В итоге это привело к многомесячным юридическим спорам, которые пока не получили однозначного разрешения.

Таким образом, судьба £2,35 млрд остаётся неопределённой, а конфликт интересов между частным бизнесменом и государственной властью продолжает сохранять высокий уровень напряжения. Ведущие эксперты отмечают, что такие случаи ставят новые прецеденты в области международного права и регулирования собственности в условиях политических санкций и военных конфликтов.