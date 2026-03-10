Президент Ла Лиги Тебас опроверг заявление Хави о возможном возвращении Месси в «Барселону» в 2023 году

Дата публикации: 10-03-2026 02:49

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас опроверг недавно высказанные экс-тренером «Барселоны» Хави заявления о том, что нападающий Лионель Месси собирался вернуться в клуб в 2023 году.

«Ла Лига не давала никаких разрешений на возвращение Месси в «Барселону» в 2023 году», — приводит слова Тебаса The Touchline в социальной сети Х.

Ранее Хави утверждал, что после чемпионата мира 2022 года возвращение Месси в «Барселону» уже было практически решённым вопросом. По его словам, сам форвард был заинтересован в возвращении, и клуб якобы получил одобрение Ла Лиги для этого трансфера. Тем не менее, президент каталонского клуба Жоан Лапорта остановил сделку, объяснив своё решение тем, что возвращение Месси вызвало бы внутренние затруднения с зарплатным фондом, с которыми команда не могла бы справиться.

Таким образом, официальные представители Ла Лиги и «Барселоны» подтверждают, что ситуация с возможным возвращением Месси была существенно сложнее и не достигла стадии согласования с лигой. Вопросы финансовых ограничений и регламентных правил стали ключевыми факторами, которые помешали возвращению одного из величайших футболистов в состав каталонского клуба.