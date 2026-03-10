Неймар попал в расширенный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года

Дата публикации: 10-03-2026 02:51

Нападающий команды «Сантос» Неймар включён в предварительный список сборной Бразилии для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает телеканал TNT Sports Brasil.

По информации источника, главный тренер национальной сборной Карло Анчелотти намерен дать Неймару шанс проявить себя на предстоящем турнире, однако многое будет зависеть от текущей игровой формы футболиста. Для более точного решения главный тренер планирует посетить матч между «Сантосом» и «Мирасолом», чтобы собственными глазами оценить состояние Неймара.

Неймар, который является воспитанником футбольной академии «Сантоса», провёл в составе клуба из Сан-Паулу 256 официальных встреч во всех турнирах. За это время спортсмен забил 149 голов и отдал 71 результативную передачу, демонстрируя высокий уровень мастерства. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока на сегодняшний день составляет 10 миллионов евро.

Таким образом, ситуация с включением Неймара в окончательный состав сборной остаётся в стадии оценки, и многое будет зависеть от его физической формы и игровых показателей в ближайшее время. Учитывая опыт и талант форварда, его присутствие в команде может значительно усилить позицию Бразилии на мировом чемпионате.