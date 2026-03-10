«Спартак» выиграл у «Акрона» в 20-м туре РПЛ

Дата публикации: 10-03-2026 02:51

Завершился матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026, в котором встретились московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, а главным арбитром встречи стал Инал Танашев из Нальчика. По окончании встречи хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Игра началась с быстрого гола – уже на 18-й минуте Максим Болдырев открыл счёт и вывел гостей вперёд. Однако соперники быстро отреагировали: на 24-й минуте Пабло Солари сравнял счёт, а затем на 41-й минуте Кристофер Ву вывел «Спартак» вперёд. Под занавес первого тайма, на 45+2-й минуте, Кристофер Мартинс удвоил преимущество москвичей.

Во второй половине встречи напряжённость только возросла. На 57-й минуте Беншимол реализовал пенальти и сократил отставание до одного гола. Далее, на 62-й минуте, Максим Болдырев снова поразил ворота соперника, оформив дубль и восстановив равенство – 3:3. Финальное слово осталось за «Спартаком» – на 88-й минуте Маркиньос забил решающий гол, который принес команде победу.

После этого яркого и насыщенного событиями матча «Спартак» набрал 35 очков и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Акрон», несмотря на старания, с 21 очком занимает 11-е место.

В ближайших матчах «Спартак» 14 марта сыграет в гостях против лидера чемпионата – «Зенита», а «Акрон» 15 марта примет у себя на поле команду «Ахмат». Ожидается, что обе встречи будут очень напряжёнными и зрелищными.