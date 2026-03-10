Трамп предложил Австралии приютить иранских футболисток

Дата публикации: 10-03-2026 02:53

Президент США Дональд Трамп обратился к австралийским властям с настойчивой просьбой предоставить постоянное убежище женской сборной Ирана по футболу после их участия в Кубке Азии.

В своём обращении Трамп подчеркнул: «Австралия совершает серьёзную гуманитарную ошибку, позволяя женской национальной футбольной команде Ирана возвращаться домой, где их безопасность находится под угрозой, вплоть до риска убийства. Прошу вас, господин премьер-министр, предоставьте этим спортсменкам убежище. Если этого не произойдет, Соединённые Штаты готовы принять их. Благодарю за внимание к этому важному вопросу». Его сообщение было опубликовано в социальной сети Х.

9 марта стало известно, что пятеро игрокinnen женской сборной Ирана бежали из отеля команды после вылета с турнира, проходящего в Австралии. Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази резко раскритиковал футболисток за отказ исполнить национальный гимн перед матчем, заявив: «С предателями во время войны следует обращаться гораздо жёстче».

На фоне этих событий международная организация FIFPro обратилась к ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (AFC) с призывом предпринять все меры для обеспечения безопасности и защиты прав футболисток, учитывая серьёзные угрозы, с которыми они могут столкнуться в своей стране после участия в турнире.