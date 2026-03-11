В Иране заявили, что национальная команда не сможет выступить на Чемпионате мира 2026 года

Дата публикации: 11-03-2026 21:49

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная сборная страны не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдет этим летом на территории США, Мексики и Канады. Напомним, что 28 февраля США совместно с Израилем нанесли авиаудары по территории Ирана, что стало причиной ответных ракетных и беспилотных ударов со стороны исламской республики по Израилю, странам Персидского залива и другим соседним странам.

«После того, как коррумпированное правительство совершило убийство нашего лидера, условия для участия в чемпионате мира исчезли. С учетом жестоких событий, которые произошли — нам навязали сразу две войны за последние восемь-девять месяцев, в результате которых погибло огромное количество наших граждан, — мы не можем рассматривать возможность участия в мировом первенстве в таких обстоятельствах», — приводит слова Доньямали TV2.

По словам министра, текущая политическая и военная ситуация в регионе создает серьезные препятствия для подготовки и выступления национальной сборной на мировом турнире. Помимо прямых угроз безопасности, сложности связаны с нехваткой ресурсов и мотивации среди атлетов, которые находятся под давлением происходящих событий. Таким образом, Иран официально отказывается от участия в чемпионате мира 2026 года по футболу в знак протеста и из-за невозможности обеспечить должные условия для выступления на международной арене.