Сергей Семак дал комментарии перед матчем «Зенит» - «Спартак»

Дата публикации: 11-03-2026 21:51

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своими мыслями перед предстоящим матчем 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги против московского «Спартака». Встреча состоится в субботу, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, и начнётся ровно в 16:00 по московскому времени.

- Что касается подготовки к игре со «Спартаком», то нас ожидает крайне важный поединок. Мы уже давно приучили наших болельщиков к тому, что команда ежегодно борется за чемпионство в Российской Премьер-лиге. Таблица очень плотная, и любое потерянное очко для лидера сразу же сказывается на расстановке сил в турнирной таблице, – отметил Сергей Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

Тренер подчеркнул, что каждая игра для команды имеет большое значение, особенно когда на кону стоят важные очки в борьбе за первое место. Несмотря на сложность предстоящих матчей, Семак уверен в готовности своей команды продемонстрировать высокий уровень игры и продолжить успешную серию, которая позволит сохранить лидерство в чемпионате. Атмосфера на «Газпром Арене» обещает стать дополнительным стимулом для игроков, ведь поддержка домашних болельщиков всегда играет важную роль в достижении победы.