«ПСЖ» планирует приобрести Энцо Фернандеса у «Челси» после завершения Лиги чемпионов

Французский клуб «ПСЖ» проявляет живой интерес к аргентинскому полузащитнику «Челси» Энцо Фернандесу. Согласно информации, опубликованной изданием The Touchline в социальной сети Х, парижская команда намерена в ближайшее время завершить трансфер 25-летнего футболиста.

Одним из ключевых факторов в данной ситуации станет предстоящее столкновение «ПСЖ» и «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Парижане придерживаются мнения, что если им удастся выбить лондонский клуб из турнира, это значительно повысит шансы на успешное подписание Фернандеса. Выход «Челси» из Лиги чемпионов на ранней стадии может подтолкнуть футболиста к решению покинуть команду в летнее трансферное окно, что упростит переговоры между клубами.

На данный момент Энцо Фернандес зарабатывает около 10 миллионов евро в год, однако «ПСЖ» готов полностью удовлетворить его финансовые требования при условии согласования сделки с «Челси». В текущем сезоне полузащитник провёл за лондонскую команду 42 встречи, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Челси» действует до 2032 года, а по оценкам Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет около 90 миллионов евро.

Интерес «ПСЖ» к Фернандесу обусловлен его универсальностью на поле и высоким техническим уровнем, которые могут укрепить полузащиту французского клуба. Усиление состава в этой зоне – один из приоритетов руководства парижского клуба, поскольку команда стремится как минимум повторить успех прошлого сезона в Лиге чемпионов. Решение о переходе Фернандеса станет важным шагом в реализации амбициозных планов «ПСЖ» на международной арене.