Дата публикации: 11-03-2026 21:53

Туринский клуб «Ювентус» оказался в сложной финансовой ситуации и вынужден осуществить значительную продажу на трансферном рынке до конца июня, чтобы избежать возможных санкций со стороны УЕФА. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Согласно информации источников, команде необходимо получить выручку в размере 25 миллионов евро до окончания текущего финансового года. В настоящее время клуб находится под строгим контролем национальных и международных финансовых регуляторов, что влияет на его трансферную политику и управление бюджетом. В свете этих обстоятельств «Ювентус» рассматривает варианты продажи игроков, чтобы сбалансировать свои финансы.

Одним из ключевых кандидатов на трансфер является защитник Федерико Гатти. Его считают главным претендентом на продажу, поскольку в январе проявлял интерес к его услугам английский «Ноттингем Форест». Этот футболист провел 22 матча в текущем сезоне и отметился четырьмя забитыми голами, демонстрируя стабильную игровую форму.

Таким образом, продажа Гатти поможет «Ювентусу» получить необходимую сумму для выполнения финансовых требований и сохранить свое положение на европейской арене без ограничений со стороны футбольных органов.