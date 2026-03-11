Эден Азар: VAR забирает слишком много эмоций, я бы его убрал

Дата публикации: 11-03-2026 21:54

Экс-полузащитник «Челси», мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар выступил с критикой системы видеопомощи арбитрам (VAR). По его словам, эта технология раздражает и отнимает у футбола те эмоции, которые делают игру такой захватывающей. Азар уверен, что внедрение VAR не решило тех проблем, с которыми сталкивались футболисты и судьи до его появления.

«В несправедливости футбольных решений есть своя особенная красота, даже если это тяжело принимать болельщикам, особенно когда решения идут против их команды. VAR забирает слишком много эмоций у игры. Я смотрел игру своего брата Торгана Азара, который играет за «Левен». Он забил великолепный гол, но пять минут не понимал, засчитают ли его, и только после долгого ожидания отпраздновал забитый мяч. Это наносит урон духу футбола. Поэтому я бы предпочёл отмену VAR», — приводит слова Эдена RTBF.

Торган Азар, брат Эдена, выступает за «Андерлехт» и играл в поединке с «Левеном» 28 февраля. Эден же завершил профессиональную карьеру в 2023 году, за которую он успел завоевать 14 важных трофеев, став одним из самых заметных футболистов своего поколения.

По мнению Азара, футбол – это не только точное судейство, но и живые, силовые эмоции, которые технология VAR существенно снижает, долго затягивая моменты решения и тем самым убивая дух игры. Большинство фанатов разделяют его мнение, считая, что система видеоповторов часто портит атмосферу матчей и делает их менее зрелищными.

Несмотря на множество споров вокруг VAR, инициатива по его внедрению изначально предусматривала повышение справедливости на поле. Однако, как показывает практика и комментарии таких игроков, как Азар, эта цель не всегда достигается, а иногда даже создаёт новые проблемы. Вызовы в использовании VAR продолжают оставаться предметом обсуждения в футбольном мире, и мнение бывших игроков повышает важность поиска альтернатив и улучшений в судействе.