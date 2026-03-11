Бывший футболист «Тоттенхэма» О'Хара выступил за отставку тренера Тудора

Дата публикации: 11-03-2026 21:56

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и футбольный аналитик Джейми О'Хара убеждён, что Игора Тудора необходимо снять с должности главного тренера «шпор» после поражения от «Атлетико» со счётом 2:5 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Что вообще происходит? «Шпоры» опять повторяют одни и те же ошибки. Настоящий хаос. Уже пора избавиться от этого тренера [Тудора], он должен уйти немедленно! Нужно уволить его!

Что я только что увидел? Фанаты «Тоттенхэма», серьёзно, что происходит с клубом? С игроками? Я больше не могу это смотреть, лучше выключите этот матч с моего экрана.

Сложно поверить, насколько команда слаба и как плохо она играет. Этот тренер - настоящий обманщик. Самый большой мошенник, с которым я сталкивался. Кто он такой? Кто его пригласил? Вся вина на нём! Мы выглядим ужасно. Счёт мог быть 0:9, но как-то нам удалось забить два гола. Мы были на редкость плохи — просто позор», — приводит слова О'Хары talkSPORT.