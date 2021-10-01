Италия - Бельгия 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
10 Октября 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига наций УЕФА, Матч за 3-е место
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Бельгия, которое состоится 10 октября 2021 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2021/22, Матч за 3-е место, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Бельгия
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Роберто Мартинес
История личных встреч
|02.07.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 2
|13.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа E
|0 : 2
|13.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место Лиги наций: Италия — Бельгия. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.