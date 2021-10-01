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Ньюкасл - Тоттенхэм 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
17 Октября 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
НьюкаслТоттенхэм Хотспур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл - Тоттенхэм, которое состоится 17 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Англия Стив Брюс
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
04.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
25.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Тоттенхэм Хотспур
09.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ньюкасл Юнайтед5 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 16 Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед

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