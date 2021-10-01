Ньюкасл - Тоттенхэм 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
17 Октября 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. АПЛ, 8-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл - Тоттенхэм, которое состоится 17 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Стив Брюс
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 2
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 3
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 1
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 0
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 2
|09.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 0
|13.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 2
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|5 : 1
|13.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 2