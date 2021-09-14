Аталанта - Вильярреал 9 Декабря прямая трансляция
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
09 декабря 2021, четверг. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Вильярреал, которое состоится 09 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
|1
|вр
|Хуан Муссо
|6
|зщ
|Хосе Паломино
|28
|зщ
|Мерих Демирал
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|3
|зщ
|Йоаким Мехле
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|11
|пз
|Ремо Фройлер
|15
|пз
|Мартен де Рон
|32
|пз
|Маттео Пессина
|72
|пз
|Йосип Иличич
|91
|нп
|Дуван Сапата
|13
|вр
|Херонимо Рульи
|12
|зщ
|Первис Эступиньян
|4
|зщ
|Пау Торрес
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|18
|зщ
|Альберто Морено
|5
|пз
|Дани Парехо
|6
|пз
|Этьен Капу
|23
|пз
|Мой Гомес
|15
|нп
|Арно Груневелд
|7
|нп
|Жерар Морено
Запасные
|31
|вр
|Франческо Росси
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|66
|зщ
|Маттео Ловато
|13
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|18
|пз
|Руслан Малиновский
|88
|пз
|Марио Пашалич
|59
|нп
|Алексей Миранчук
|9
|нп
|Луис Мурьель
|99
|нп
|Роберто Пикколи
|1
|вр
|Серхио Асенхо
|35
|вр
|Филип Йоргенсен
|22
|зщ
|Айсса Манди
|2
|зщ
|Марио Гаспар
|11
|пз
|Саму Чуквезе
|10
|пз
|Висенте Иборра
|24
|пз
|Альфонсо Педраса
|20
|пз
|Рубен Пенья
|14
|пз
|Ману Тригерос
|9
|нп
|Пако Алькасер
|16
|нп
|Булайе Диа
|17
|нп
|Даниэль Раба
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Унаи Эмери
История личных встреч
|14.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа F. Тур 1
|2 : 2