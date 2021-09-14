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Аталанта - Вильярреал 9 Декабря прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
09 декабря 2021, четверг. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 6-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
АталантаВильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Вильярреал, которое состоится 09 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1АргентинаврХуан Муссо
6АргентиназщХосе Паломино
28ТурциязщМерих Демирал
2ИталиязщРафаэл Толой
3ДаниязщЙоаким Мехле
33НидерландызщХанс Хатебур
11ШвейцарияпзРемо Фройлер
15НидерландыпзМартен де Рон
32ИталияпзМаттео Пессина
72СловенияпзЙосип Иличич
91КолумбиянпДуван Сапата
13АргентинаврХеронимо Рульи
12ЭквадорзщПервис Эступиньян
4ИспаниязщПау Торрес
3ИспаниязщРауль Альбиоль
8АргентиназщХуан Фойт
18ИспаниязщАльберто Морено
5ИспанияпзДани Парехо
6ФранцияпзЭтьен Капу
23ИспанияпзМой Гомес
15НидерландынпАрно Груневелд
7ИспаниянпЖерар Морено
Запасные
31ИталияврФранческо Росси
57ИталияврМарко Спортьелло
19АлбаниязщБерат Джимсити
66ИталиязщМаттео Ловато
13ИталиязщДжузеппе Пеццелла
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
7НидерландыпзТён Копмейнерс
18УкраинапзРуслан Малиновский
88ХорватияпзМарио Пашалич
59РоссиянпАлексей Миранчук
9КолумбиянпЛуис Мурьель
99ИталиянпРоберто Пикколи
1ИспанияврСерхио Асенхо
35ШвецияврФилип Йоргенсен
22АлжирзщАйсса Манди
2ИспаниязщМарио Гаспар
11НигерияпзСаму Чуквезе
10ИспанияпзВисенте Иборра
24ИспанияпзАльфонсо Педраса
20ИспанияпзРубен Пенья
14ИспанияпзМану Тригерос
9ИспаниянпПако Алькасер
16ФранциянпБулайе Диа
17ИспаниянпДаниэль Раба
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
14.09.2021 Лига чемпионов Группа F. Тур 1 Вильярреал2 : 2Аталанта

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