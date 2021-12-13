Рома - Специя 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
13 Декабря 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Специя, которое состоится 13 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Специя
Специя
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 2
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|4 : 3
|19.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 3 Т
|16.12.2015
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 0 2 : 4