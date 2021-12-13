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Рома - Специя 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
13 Декабря 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 17-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
РомаСпеция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Специя, которое состоится 13 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Специя
Специя
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
23.05.2021 Италия - Серия А Тур 38 Специя2 : 2Рома
23.01.2021 Италия - Серия А Тур 19 Рома4 : 3Специя
19.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Рома0 : 3 ТСпеция
16.12.2015 Кубок Италии 1/8 финала Рома0 : 0 2 : 4Специя

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