Спортинг - Манчестер Сити 15 Февраля прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
15 февраля 2022, вторник. 23:00 МСК. Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Манчестер Сити, которое состоится 15 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|16.03.2012
|Лига Европы
|1/8 финала
|3 : 2
|08.03.2012
|Лига Европы
|1/8 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Спортинг» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A08
| ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ15.02
Реал Мадрид
Реал Мадрид09.03
ПСЖ
0
0
0
0
A02
| Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг15.02
Манчестер Сити
Манчестер Сити09.03
Спортинг
0
0
0
0
A07
| Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М16.02
Ливерпуль
Ливерпуль08.03
Интер М
0
0
0
0
A01
| Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург16.02
Бавария
Бавария08.03
Ред Булл Зальцбург
0
0
0
0
A06
| Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал22.02
Ювентус
Ювентус16.03
Вильярреал
0
0
0
0
A04
| Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси22.02
Лилль
Лилль16.03
Челси
0
0
0
0
A05
| Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М23.02
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед15.03
Атлетико М
0
0
0
0
A03
| Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика23.02
Аякс
Аякс15.03
Бенфика
0
0
0
0