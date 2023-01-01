Ювентус - Интер 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
26 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Интер М, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Интер М
Милан
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|20
|пз
|Фабио Миретти
|11
|пз
|Филип Костич
|7
|нп
|Федерико Кьеза
|18
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|26.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|04.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 0
|11.05.2022
|Кубок Италии
|Финал
|2 : 4 ДВ
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|12.01.2022
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|09.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура Серии A: «Ювентус» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.