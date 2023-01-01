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Ювентус - Интер 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
26 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ювентус
Интер М

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Интер М, которое состоится 26 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Интер М
Милан
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
24 Италия зщ Даниэле Ругани
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
25 Франция пз Адриен Рабьо
20 Италия пз Фабио Миретти
11 Сербия пз Филип Костич
7 Италия нп Федерико Кьеза
18 Италия нп Мойзе Кин
1 Швейцария вр Ян Зоммер
36 Италия зщ Маттео Дармиан
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
15 Италия зщ Франческо Ачерби
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
26.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0Ювентус
04.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Ювентус1 : 1Интер М
19.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Интер М0 : 1Ювентус
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Ювентус2 : 0Интер М
11.05.2022 Кубок Италии Финал Ювентус2 : 4 ДВИнтер М
03.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Ювентус0 : 1Интер М
12.01.2022 Суперкубок Италии Финал Интер М2 : 1 ДВЮвентус
24.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Интер М1 : 1Ювентус
15.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Ювентус3 : 2Интер М
09.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Ювентус0 : 0Интер М
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус2 : 1
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 0 : 1Ювентус
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус1 : 0
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 0 : 1Ювентус
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 0
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Интер М2 : 0
08.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур 0 : 1Интер М
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 1 : 2Интер М
29.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Интер М1 : 0
24.10.2023 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Интер М2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура Серии A: «Ювентус» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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