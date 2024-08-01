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Рубин - Динамо Мх 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
23 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
РубинДинамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо Мх, которое состоится 23 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Рубин2 : 0Динамо Мх
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Динамо Мх0 : 1Рубин
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 2Рубин
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Рубин0 : 1
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Рубин
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А. 18-й тур 2 : 0Рубин
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин2 : 3
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо Мх1 : 0
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур 2 : 1Динамо Мх
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Динамо Мх
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх0 : 1
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Динамо Мх1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит513
2 Динамо М512
3 Локомотив М512
4 Спартак М510
5 Краснодар59
6 Ростов58
7 ЦСКА57
8 Рубин57
9 Пари Нижний Новгород56
10 Химки55
11 Динамо Мх55
12 Оренбург55
13
Стыковая зона
Акрон54
14
Стыковая зона
Крылья Советов53
15
Зона вылета
Ахмат53
16
Зона вылета
Факел51

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