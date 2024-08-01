Рубин - Динамо Мх 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
23 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо Мх, которое состоится 23 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А. 18-й тур
|2 : 0
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|01.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|13
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|5
|12
|4
|Спартак М
|5
|10
|5
|Краснодар
|5
|9
|6
|Ростов
|5
|8
|7
|ЦСКА
|5
|7
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Пари Нижний Новгород
|5
|6
|10
|Химки
|5
|5
|11
|Динамо Мх
|5
|5
|12
|Оренбург
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|5
|1