Гомель - Динамо-Брест 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 15:00
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
07 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Гомель
Динамо-Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Динамо-Брест, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Динамо-Брест0 : 1Гомель
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Гомель2 : 1Динамо-Брест
11.05.2024 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Динамо-Брест1 : 1Гомель
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель1 : 4Динамо-Брест
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест3 : 3Гомель
19.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Динамо-Брест1 : 1Гомель
19.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель1 : 0Динамо-Брест
24.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель0 : 0Динамо-Брест
16.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест1 : 0Гомель
26.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Гомель1 : 2Динамо-Брест
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 0Гомель
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 0 : 1Гомель
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Гомель4 : 1
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 0Гомель
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 5 : 3Гомель
31.10.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 0
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Динамо-Брест
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест2 : 1
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0Динамо-Брест
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2761
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2756
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2753
4 Динамо-Брест2748
5 Минск2745
6 Торпедо-БелАЗ2744
7 Ислочь2744
8 Неман2739
9 Гомель2737
10 БАТЭ2736
11 Витебск2730
12 Арсенал Дз2730
13 Нафтан2725
14
Стыковая зона
Сморгонь2724
15
Зона вылета
Слуцк2718
16
Зона вылета
Молодечно2711

Новости футбола

