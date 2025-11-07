01:10 ()
Свернуть список

Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 19:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
07 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
Гройтер Фюрт
Пройссен Мюнстер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
История личных встреч
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Пройссен Мюнстер2 : 1Гройтер Фюрт
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт3 : 1Пройссен Мюнстер
02.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Гройтер Фюрт0 : 1
24.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Гройтер Фюрт1 : 4
19.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 6 : 0Гройтер Фюрт
05.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Гройтер Фюрт2 : 2
31.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Пройссен Мюнстер2 : 1
26.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 2 : 0Пройссен Мюнстер
18.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Пройссен Мюнстер2 : 2
04.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 1Пройссен Мюнстер
28.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Пройссен Мюнстер3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071126
2
Повышение
Шальке-041124
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1123
4 Ганновер-961121
5 Карлсруэ1121
6 Кайзерслаутерн1120
7 Дармштадт 981119
8 Герта1117
9 Арминия1114
10 Пройссен Мюнстер1114
11 Хольштайн1112
12 Нюрнберг1112
13 Фортуна1111
14 Бохум1110
15 Айнтрахт Б1110
16
Стыковая зона
Гройтер Фюрт1110
17
Зона вылета
Динамо Др117
18
Зона вылета
Магдебург117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close