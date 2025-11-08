01:54 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 ноября
Свернуть список

Родина - Нефтехимик 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 15:00
08 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Родина
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Нефтехимик, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Армения Барсег Артёмович Киракосян (и.о.)
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Нефтехимик1 : 5Родина
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Родина0 : 3Нефтехимик
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Нефтехимик2 : 1Родина
25.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Родина3 : 0Нефтехимик
27.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Нефтехимик1 : 4Родина
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Нефтехимик1 : 5Родина
23.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Родина0 : 2Нефтехимик
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 1 : 2Родина
26.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Родина0 : 0
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 1 : 2Родина
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Родина0 : 0 4 : 5
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Родина2 : 0
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Нефтехимик1 : 1
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала 1 : 1 1 : 3Нефтехимик
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 3 : 2Нефтехимик
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 1 : 1Нефтехимик
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 1 3 : 5Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1736
2
Повышение
Факел1736
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1730
5 КАМАЗ1729
6 Ротор1726
7 Челябинск1725
8 СКА-Хабаровск1724
9 Шинник1722
10 Нефтехимик1720
11 Арсенал Т1720
12 Уфа1719
13 Енисей1717
14 Черноморец1717
15 Волга Ул1715
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1714
18
Зона вылета
Чайка1711

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close