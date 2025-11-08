Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 14:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
08 Ноября 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|7
|пз
|Хави Симонс
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Томас Франк
|Рубен Аморим
История личных встреч
|21.05.2025
|Лига Европы
|Финал
|1 : 0
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|14.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|19
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|10
|18
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|17
|7
|Челси
|10
|17
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|16
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|11
|Астон Вилла
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|14
|Эвертон
|10
|12
|15
|Фулхэм
|10
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|10
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2