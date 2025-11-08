01:55 ()
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 14:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
08 Ноября 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
6 Португалия пз Жоау Пальинья
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
7 Нидерланды пз Хави Симонс
28 Франция пз Вильсон Одобер
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
21.05.2025 Лига Европы Финал Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Юнайтед
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Юнайтед
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур4 : 3Манчестер Юнайтед
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Тоттенхэм Хотспур
14.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Юнайтед
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Манчестер Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 3Манчестер Юнайтед
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 0 : 3Тоттенхэм Хотспур
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Манчестер Юнайтед4 : 2
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1019
3
Лига чемпионов
Ливерпуль1018
4
Лига чемпионов
Сандерленд1018
5
Лига Европы
Борнмут1018
6 Тоттенхэм Хотспур1017
7 Челси1017
8 Манчестер Юнайтед1017
9 Кристал Пэлас1016
10 Брайтон энд Хоув Альбион1015
11 Астон Вилла1015
12 Брентфорд1013
13 Ньюкасл Юнайтед1012
14 Эвертон1012
15 Фулхэм1011
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1010
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед107
19
Зона вылета
Ноттингем Форест106
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

