Байер - Хайденхайм 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 16:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
08 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хайденхайм, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия).
Составы команд
Байер
Леверкузен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|13
|зщ
|Артур
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|7
|пз
|Йонас Хофман
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
|41
|вр
|Диант Рамай
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|21
|пз
|Адриан Бек
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|9
|нп
|Штефан Шиммер
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Франк Шмидт
История личных встреч
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 2
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|05.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 4 ДВ
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 7
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|20
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|9
|16
|7
|Кёльн
|9
|14
|8
|Айнтрахт Ф
|9
|14
|9
|Вердер
|9
|12
|10
|Унион
|9
|11
|11
|Фрайбург
|9
|10
|12
|Вольфсбург
|9
|8
|13
|Гамбург
|9
|8
|14
|Аугсбург
|9
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Майнц
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|9
|5