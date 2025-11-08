01:56 ()
Байер - Хайденхайм 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 16:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
08 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Байер
Хайденхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Хайденхайм, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
13Бразилиязщ Артур
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
24ИспанияпзАлеш Гарсия
7ГерманияпзЙонас Хофман
19НидерландынпЭрнест Поку
14ЧехиянпПатрик Шик
41ГерманияврДиант Рамай
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
21ГерманияпзАдриан Бек
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
3ГерманияпзЯн Шёппнер
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
9ГерманиянпШтефан Шиммер
11ГрузиянпБуду Зивзивадзе
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
05.04.2025Германия — Бундеслига28-й турХайденхайм0 : 1Байер
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБайер5 : 2Хайденхайм
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турХайденхайм1 : 2Байер
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБайер4 : 1Хайденхайм
05.02.2019Кубок Германии1/8 финалаХайденхайм2 : 1Байер
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Байер
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур3 : 0Байер
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала2 : 4 ДВБайер
26.10.2025Германия — Бундеслига8-й турБайер2 : 0
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБайер2 : 7
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турХайденхайм1 : 1
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаХайденхайм0 : 1
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур3 : 1Хайденхайм
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турХайденхайм2 : 2
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур1 : 0Хайденхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария927
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг922
3
Лига чемпионов
Боруссия Д920
4
Лига чемпионов
Штутгарт918
5
Лига Европы
Байер917
6
Лига конференций
Хоффенхайм916
7 Кёльн914
8 Айнтрахт Ф914
9 Вердер912
10 Унион911
11 Фрайбург910
12 Вольфсбург98
13 Гамбург98
14 Аугсбург97
15 Санкт-Паули97
16
Стыковая зона
Боруссия М96
17
Зона вылета
Майнц95
18
Зона вылета
Хайденхайм95

