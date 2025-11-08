Антальяспор - Бешикташ 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 19:00
Стадион: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция), вместимость: 33032
08 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антальяспор - Бешикташ, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Антальяспор
Анталия
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Серген Ялчин
История личных встреч
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|4 : 2
|16.03.2024
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 3
|26.02.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|0 : 0
|06.02.2022
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 3
|03.02.2021
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|3 : 2
|03.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|2 : 5
|28.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|11
|25
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|11
|24
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|11
|20
|5
|Гёзтепе
|11
|19
|6
|Газиантеп
|11
|18
|7
|Бешикташ
|11
|17
|8
|Аланьяспор
|11
|14
|9
|Коньяспор
|11
|14
|10
|Истанбул Башакшехир
|12
|13
|11
|Ризеспор
|11
|13
|12
|Антальяспор
|11
|13
|13
|Генчлербирлиги
|12
|11
|14
|Коджаэлиспор
|11
|11
|15
|Касымпаша
|11
|10
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4