Антальяспор - Бешикташ 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 19:00
Стадион: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция), вместимость: 33032
08 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 12-й тур
Антальяспор
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антальяспор - Бешикташ, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Антальяспор
Анталия
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
История личных встреч
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Антальяспор1 : 1Бешикташ
18.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур Бешикташ4 : 2Антальяспор
16.03.2024 Турция - Суперлига 30-й тур Бешикташ1 : 2Антальяспор
05.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Антальяспор3 : 2Бешикташ
06.05.2023 Турция - Суперлига 33-й тур Антальяспор1 : 3Бешикташ
26.02.2023 Турция - Суперлига 14-й тур Бешикташ0 : 0Антальяспор
06.02.2022 Турция - Суперлига 24-й тур Бешикташ0 : 0Антальяспор
18.09.2021 Турция - Суперлига 5-й тур Антальяспор2 : 3Бешикташ
03.02.2021 Турция - Суперлига 23-й тур Антальяспор1 : 1Бешикташ
19.09.2020 Турция - Суперлига 2-й тур Бешикташ1 : 1Антальяспор
03.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 0 : 1Антальяспор
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Антальяспор0 : 4
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 3 : 2Антальяспор
03.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Антальяспор2 : 5
28.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 2 : 0Антальяспор
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Бешикташ2 : 3
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 1Бешикташ
22.10.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 2Бешикташ
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Бешикташ1 : 2
04.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 1 : 1Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1129
2
Лига чемпионов
Фенербахче1125
3
Лига Европы
Трабзонспор1124
4
Лига конференций
Самсунспор1120
5 Гёзтепе1119
6 Газиантеп1118
7 Бешикташ1117
8 Аланьяспор1114
9 Коньяспор1114
10 Истанбул Башакшехир1213
11 Ризеспор1113
12 Антальяспор1113
13 Генчлербирлиги1211
14 Коджаэлиспор1111
15 Касымпаша1110
16
Зона вылета
Кайсериспор119
17
Зона вылета
Эюпспор118
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк114

