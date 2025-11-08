ГКС Катовице - Пяст 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 21:15
08 Ноября 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Пяст, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Пяст
Гливице
История личных встреч
|16.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|12.08.2024
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|2 : 2
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 3
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 5
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 1
|26.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|14
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|13
|25
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|13
|24
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|15
|22
|5
|Краковия
|14
|22
|6
|Лех П
|13
|21
|7
|Корона
|14
|20
|8
|Ракув
|13
|20
|9
|Заглембе Л
|13
|18
|10
|Легия
|13
|17
|11
|Видзев
|14
|17
|12
|Погонь
|14
|17
|13
|ГКС Катовице
|14
|17
|14
|Мотор
|13
|15
|15
|Арка
|14
|15
| 16
Зона вылета
|Лехия
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|14
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|12
|8