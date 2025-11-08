Неом - Аль-Наср 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 15:50
08 Ноября 2025 года в 16:50 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неом - Аль-Наср, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неом
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|30.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 3
|24.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|1 : 3
|27.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|2 : 3
|23.09.2025
|Кубок Короля
|1/16 финала
|2 : 1
|05.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 1
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 2
|25.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 2
|22.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|7
|21
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|8
|21
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|8
|20
|4
|Аль-Кадисия
|8
|17
|5
|Аль-Халидж
|8
|14
|6
|Аль-Ахли
|7
|13
|7
|Неом
|7
|13
|8
|Аль-Иттихад
|7
|11
|9
|Аль-Фейха
|8
|11
|10
|Аль-Холуд
|8
|9
|11
|Аль-Иттифак
|7
|8
|12
|Эр-Рияд
|8
|8
|13
|Аль-Шабаб
|7
|6
|14
|Аль-Хазм
|8
|6
|15
|Аль-Фатех
|8
|5
| 16
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Дамак
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|8
|0