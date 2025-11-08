01:59 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 ноября
Свернуть список

Неом - Аль-Наср 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 15:50
08 Ноября 2025 года в 16:50 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 8-й тур
Неом
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неом - Аль-Наср, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неом
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
30.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 2 : 3Неом
24.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Неом1 : 1
19.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Неом1 : 3
27.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур 2 : 3Неом
23.09.2025 Кубок Короля 1/16 финала 2 : 1Неом
05.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 4-й тур Аль-Наср4 : 0
01.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Наср2 : 1
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Наср1 : 2
25.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 0 : 2Аль-Наср
22.10.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 3-й тур 1 : 2Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср721
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун821
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль820
4 Аль-Кадисия817
5 Аль-Халидж814
6 Аль-Ахли713
7 Неом713
8 Аль-Иттихад711
9 Аль-Фейха811
10 Аль-Холуд89
11 Аль-Иттифак78
12 Эр-Рияд88
13 Аль-Шабаб76
14 Аль-Хазм86
15 Аль-Фатех85
16
Зона вылета
Аль-Охдуд84
17
Зона вылета
Дамак84
18
Зона вылета
Аль-Наджма80

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close