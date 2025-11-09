02:43 ()
Мальорка - Хетафе 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 19:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
09 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Мальорка
Хетафе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Хетафе, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хетафе
Хетафе
13ФинляндияврЛукас Бергстрём
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
12ПортугалияпзСаму Кошта
8ИспанияпзМану Морланес
10ИспанияпзСерхи Дардер
18АнглиянпМатео Джозеф
17ИспаниянпХан Вирхили
7КосовонпВедат Мурики
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
2Тогозщ Джене
16ИспаниязщДиего Рико
17ИспаниязщКико Фемения
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
20ИспаниянпКоба да Коста
9ИспаниянпБорха Майораль
23ИспаниянпАдриан Лисо
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
18.05.2025Испания — Примера37-й турМальорка1 : 2Хетафе
21.12.2024Испания — Примера18-й турХетафе0 : 1Мальорка
26.05.2024Испания - Примера38-й турХетафе1 : 2Мальорка
28.10.2023Испания - Примера11-й турМальорка0 : 0Хетафе
23.04.2023Испания - Примера30-й турМальорка3 : 1Хетафе
30.12.2022Испания - Примера15-й турХетафе2 : 0Мальорка
02.04.2022Испания - Примера30-й турХетафе1 : 0Мальорка
27.11.2021Испания - Примера15-й турМальорка0 : 0Хетафе
01.03.2020Испания - Примера26-й турМальорка0 : 1Хетафе
22.09.2019Испания - Примера5-й турХетафе4 : 2Мальорка
02.11.2025Испания — Примера11-й тур3 : 0Мальорка
26.10.2025Испания — Примера10-й турМальорка1 : 1
18.10.2025Испания — Примера9-й тур1 : 3Мальорка
04.10.2025Испания — Примера8-й тур2 : 1Мальорка
27.09.2025Испания — Примера7-й турМальорка1 : 0
31.10.2025Испания — Примера11-й турХетафе2 : 1
25.10.2025Испания — Примера10-й тур0 : 1Хетафе
19.10.2025Испания — Примера9-й турХетафе0 : 1
03.10.2025Испания — Примера8-й тур2 : 1Хетафе
27.09.2025Испания — Примера7-й турХетафе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1130
2
Лига чемпионов
Барселона1125
3
Лига чемпионов
Вильярреал1123
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Бетис1119
6
Лига конференций
Эспаньол1118
7 Хетафе1117
8 Севилья1216
9 Алавес1215
10 Эльче1215
11 Атлетик Б1114
12 Райо Вальекано1114
13 Сельта1113
14 Реал Сосьедад1213
15 Осасуна1211
16 Жирона1210
17 Леванте119
18
Зона вылета
Мальорка119
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Овьедо118

