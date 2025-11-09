Мальорка - Хетафе 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 19:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
09 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Хетафе, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Лукас Бергстрём
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|пз
|Саму Кошта
|8
|пз
|Ману Морланес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|18
|нп
|Матео Джозеф
|17
|нп
|Хан Вирхили
|7
|нп
|Ведат Мурики
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Джене
|16
|зщ
|Диего Рико
|17
|зщ
|Кико Фемения
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|20
|нп
|Коба да Коста
|9
|нп
|Борха Майораль
|23
|нп
|Адриан Лисо
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 1
|30.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 2
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 3
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|31.10.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|03.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|11
|18
|7
|Хетафе
|11
|17
|8
|Севилья
|12
|16
|9
|Алавес
|12
|15
|10
|Эльче
|12
|15
|11
|Атлетик Б
|11
|14
|12
|Райо Вальекано
|11
|14
|13
|Сельта
|11
|13
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Осасуна
|12
|11
|16
|Жирона
|12
|10
|17
|Леванте
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|11
|8