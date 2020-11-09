Болонья - Наполи 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Наполи, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|41
|зщ
|Мартин Витик
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|20
|пз
|Надир Цортеа
|6
|пз
|Никола Моро
|4
|пз
|Томмазо Побега
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|99
|пз
|Франк Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|20
|нп
|Элиф Элмас
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Антонио Конте
История личных встреч
|07.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|3 : 2
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 2
|28.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 3
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Болонья
|10
|18
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Лацио
|10
|15
|9
|Удинезе
|10
|15
|10
|Кремонезе
|11
|14
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|10
|13
|13
|Сассуоло
|10
|13
|14
|Кальяри
|11
|10
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Верона
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4