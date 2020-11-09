02:43 ()
Болонья - Наполи 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Болонья
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Наполи, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Наполи
Неаполь
1ПольшаврЛукаш Скорупски
41ЧехиязщМартин Витик
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
20ИталияпзНадир Цортеа
6ХорватияпзНикола Моро
4ИталияпзТоммазо Побега
21ДанияпзЙенс Одгор
7ИталиянпРиккардо Орсолини
28ИталиянпНиколо Камбьяги
9АргентинанпСантьяго Кастро
32СербияврВаня Милинкович-Савич
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
99КамерунпзФранк Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
19ДаниянпРасмус Хойлунд
20Северная МакедониянпЭлиф Элмас
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
07.04.2025Италия — Серия А31-й турБолонья1 : 1Наполи
25.08.2024Италия — Серия А2-й турНаполи3 : 0Болонья
11.05.2024Италия - Серия А36-й турНаполи0 : 2Болонья
24.09.2023Италия - Серия А5-й турБолонья0 : 0Наполи
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турБолонья2 : 2Наполи
16.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турНаполи3 : 2Болонья
17.01.2022Италия - Серия А22-й турБолонья0 : 2Наполи
28.10.2021Италия - Серия А10-й турНаполи3 : 0Болонья
07.03.2021Италия - Серия А26-й турНаполи3 : 1Болонья
08.11.2020Италия - Серия А7-й турБолонья0 : 1Наполи
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турБолонья0 : 0
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 3Болонья
29.10.2025Италия — Серия А9-й турБолонья0 : 0
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 2Болонья
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 2Болонья
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турНаполи0 : 0
01.11.2025Италия — Серия А10-й турНаполи0 : 0
28.10.2025Италия — Серия А9-й тур0 : 1Наполи
25.10.2025Италия — Серия А8-й турНаполи3 : 1
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур6 : 2Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Милан1021
4
Лига чемпионов
Рома1021
5
Лига Европы
Ювентус1119
6
Лига конференций
Болонья1018
7 Комо1118
8 Лацио1015
9 Удинезе1015
10 Кремонезе1114
11 Торино1114
12 Аталанта1013
13 Сассуоло1013
14 Кальяри1110
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма107
18
Зона вылета
Дженоа106
19
Зона вылета
Верона116
20
Зона вылета
Фиорентина104

