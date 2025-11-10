Факел - Спартак Кс 10 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-11-2025 18:30
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
10 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Спартак Кс, которое состоится 10 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|4 : 0
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|6 : 0
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|2 : 3
|26.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|1 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Первой лиги: «Факел» — «Спартак» (Кострома). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|18
|39
| 2
Повышение
|Факел
|17
|36
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|17
|33
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|18
|31
|5
|Ротор
|18
|29
|6
|КАМАЗ
|18
|29
|7
|Челябинск
|17
|25
|8
|СКА-Хабаровск
|18
|24
|9
|Арсенал Т
|18
|23
|10
|Шинник
|18
|22
|11
|Нефтехимик
|18
|21
|12
|Енисей
|18
|20
|13
|Уфа
|17
|19
|14
|Волга Ул
|18
|18
|15
|Черноморец
|18
|17
| 16
Зона вылета
|Сокол
|18
|15
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Чайка
|18
|11