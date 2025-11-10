00:53 ()
Свернуть список

Факел - Спартак Кс 10 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-11-2025 18:30
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
10 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Факел
Спартак Кс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Спартак Кс, которое состоится 10 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Спартак Кс0 : 1Факел
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Факел4 : 0
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Факел2 : 0
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 6 : 0Факел
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Факел2 : 3
26.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 1 : 0Факел
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Спартак Кс3 : 1
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 2 : 2Спартак Кс
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 1 : 0Спартак Кс
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Спартак Кс1 : 1
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Спартак Кс
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Первой лиги: «Факел» — «Спартак» (Кострома). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1839
2
Повышение
Факел1736
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1831
5 Ротор1829
6 КАМАЗ1829
7 Челябинск1725
8 СКА-Хабаровск1824
9 Арсенал Т1823
10 Шинник1822
11 Нефтехимик1821
12 Енисей1820
13 Уфа1719
14 Волга Ул1818
15 Черноморец1817
16
Зона вылета
Сокол1815
17
Зона вылета
Торпедо М1815
18
Зона вылета
Чайка1811

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close