Андорра - Албания 13 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-11-2025 21:45
13 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 9-й тур
Андорра
Албания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Албания, которое состоится 13 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андорра
Албания
Главные тренеры
Андорра Кольдо Альварес
Бразилия Силвиньо
История личных встреч
24.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 2-й тур Албания3 : 0Андорра
15.11.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. 10-й тур Албания1 : 0Андорра
25.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. 1-й тур Андорра0 : 1Албания
14.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. 9-й тур Албания2 : 2Андорра
25.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. 2-й тур Андорра0 : 3Албания
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 8-й тур Андорра1 : 3
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 7-й тур 2 : 2Андорра
09.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0Андорра
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 5-й тур 2 : 0Андорра
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 4-й тур 3 : 0Андорра
14.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Албания4 : 2
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 7-й тур 0 : 1Албания
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 6-й тур Албания1 : 0
04.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 1Албания
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 4-й тур 1 : 1Албания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия49
2
Плей-офф
Словакия49
3 Северная Ирландия46
4 Люксембург40
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция410
2
Плей-офф
Украина47
3 Исландия44
4 Азербайджан41
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания412
2
Плей-офф
Турция49
3 Грузия43
4 Болгария40
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия410
2
Плей-офф
Венгрия45
3 Ирландия44
4 Армения43
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия615
3 Израиль79
4 Эстония74
5 Молдавия61
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия614
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс610
4 Казахстан77
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия618
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия610
4 Латвия75
5 Андорра71
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

