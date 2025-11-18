06:08 ()
Свернуть список

Косово - Швейцария 18 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-11-2025 21:45
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
18 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 6-й тур
Косово
Швейцария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Швейцария, которое состоится 18 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Косово
Швейцария
Главные тренеры
Германия Франко Фода
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 1-й тур Швейцария4 : 0Косово
18.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа I. 9-й тур Швейцария1 : 1Косово
09.09.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа I. 5-й тур Косово2 : 2Швейцария
29.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Швейцария1 : 1Косово
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 5-й тур 0 : 2Косово
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 4-й тур 0 : 1Косово
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 3-й тур Косово0 : 0
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 2-й тур Косово2 : 0
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 1-й тур Швейцария4 : 0Косово
15.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 5-й тур Швейцария4 : 1
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 4-й тур 0 : 0Швейцария
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 3-й тур 0 : 2Швейцария
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 2-й тур Швейцария3 : 0
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа B. 1-й тур Швейцария4 : 0Косово
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария513
2
Плей-офф
Косово510
3 Словения53
4 Швеция51
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания511
2
Плей-офф
Шотландия510
3 Греция56
4 Беларусь51
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция616
2
Плей-офф
Украина610
3 Исландия67
4 Азербайджан61
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия613
2
Плей-офф
Ирландия610
3 Венгрия68
4 Армения63
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина716
3 Румыния710
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия824
2
Плей-офф
Италия818
3 Израиль812
4 Эстония84
5 Молдавия81
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия824
2
Плей-офф
Албания814
3 Сербия813
4 Латвия85
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close