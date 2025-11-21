03:24 ()
Свернуть список

Майнц - Хоффенхайм 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 21:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
21 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Майнц
Хоффенхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хоффенхайм, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Хоффенхайм
Зинсхайм
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
31 Германия зщ Доминик Кор
2 Австрия зщ Филипп Мвене
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
15 США пз Леннард Мэлони
24 Япония пз Сота Кавасаки
6 Япония пз Каисю Сано
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
17 Германия нп Бенедикт Холлербах
1 Германия вр Оливер Бауман
2 Чехия зщ Робин Гранач
21 Косово зщ Альбиан Хайдари
13 Бразилия зщ Бернардо
34 Чехия пз Владимир Цоуфал
6 Германия пз Гриша Прёмель
7 Косово пз Леон Авдуллаху
18 Нидерланды пз Ваутер Бюргер
29 Швеция пз Базумана Туре
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
19 Германия нп Тим Лемперле
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Хоффенхайм2 : 0Майнц
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Майнц2 : 0Хоффенхайм
13.04.2024 Германия — Бундеслига 29-й тур Майнц4 : 1Хоффенхайм
26.11.2023 Германия — Бундеслига 12-й тур Хоффенхайм1 : 1Майнц
04.03.2023 Германия — Бундеслига 23-й тур Майнц1 : 0Хоффенхайм
10.09.2022 Германия — Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм4 : 1Майнц
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Майнц2 : 0Хоффенхайм
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм0 : 2Майнц
21.03.2021 Германия — Бундеслига 26-й тур Хоффенхайм1 : 2Майнц
29.11.2020 Германия — Бундеслига 9-й тур Майнц1 : 1Хоффенхайм
09.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур 1 : 0Майнц
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Майнц2 : 1
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Майнц1 : 1
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Майнц0 : 2
26.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 2 : 1Майнц
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Хоффенхайм3 : 1
02.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 2 : 3Хоффенхайм
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 2 8 : 7Хоффенхайм
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Хоффенхайм3 : 1
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 0 : 3Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1028
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1021
4
Лига чемпионов
Штутгарт1021
5
Лига Европы
Байер1020
6
Лига конференций
Хоффенхайм1019
7 Айнтрахт Ф1017
8 Вердер1015
9 Кёльн1014
10 Фрайбург1013
11 Унион1012
12 Боруссия М109
13 Гамбург109
14 Вольфсбург108
15 Аугсбург107
16
Стыковая зона
Санкт-Паули107
17
Зона вылета
Майнц105
18
Зона вылета
Хайденхайм105

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close