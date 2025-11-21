Майнц - Хоффенхайм 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2025 21:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
21 Ноября 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хоффенхайм, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Хоффенхайм
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|31
|зщ
|Доминик Кор
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|15
|пз
|Леннард Мэлони
|24
|пз
|Сота Кавасаки
|6
|пз
|Каисю Сано
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|29
|пз
|Базумана Туре
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|19
|нп
|Тим Лемперле
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|26.11.2023
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|10.09.2022
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|4 : 1
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|21.03.2021
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|29.11.2020
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 2 8 : 7
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|20
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|10
|19
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|17
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Кёльн
|10
|14
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Унион
|10
|12
|12
|Боруссия М
|10
|9
|13
|Гамбург
|10
|9
|14
|Вольфсбург
|10
|8
|15
|Аугсбург
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|10
|5