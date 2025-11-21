Аль-Ахли - Аль-Кадисия 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2025 19:30
Стадион: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 27000
21 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Кадисия, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
История личных встреч
|20.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|1 : 5
|25.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|4 : 1
|27.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|0 : 1
|04.11.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Западный регион. 4-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|0 : 3
|23.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 1
|06.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|3 : 1
|25.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|8
|24
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|8
|21
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|8
|20
|4
|Аль-Кадисия
|8
|17
|5
|Аль-Ахли
|8
|16
|6
|Аль-Халидж
|8
|14
|7
|Неом
|8
|13
|8
|Аль-Иттихад
|8
|11
|9
|Аль-Фейха
|8
|11
|10
|Аль-Иттифак
|8
|9
|11
|Аль-Холуд
|8
|9
|12
|Эр-Рияд
|8
|8
|13
|Аль-Шабаб
|8
|7
|14
|Аль-Хазм
|8
|6
|15
|Аль-Фатех
|8
|5
| 16
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Дамак
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|8
|0