Аль-Ахли - Аль-Кадисия 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 19:30
Стадион: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 27000
21 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур
Аль-Ахли
Аль-Кадисия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Аль-Кадисия, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Абдулла аль-Файсал (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
История личных встреч
20.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Кадисия1 : 5Аль-Ахли
25.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур Аль-Ахли4 : 1Аль-Кадисия
27.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Кадисия1 : 0Аль-Ахли
08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 0 : 1Аль-Ахли
04.11.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Западный регион. 4-й тур 1 : 2Аль-Ахли
30.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Ахли1 : 1
27.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала 0 : 3Аль-Ахли
23.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур 0 : 1Аль-Ахли
06.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Кадисия4 : 0
01.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур 2 : 0Аль-Кадисия
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Кадисия3 : 1
25.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Кадисия0 : 0
19.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур 1 : 3Аль-Кадисия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср824
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун821
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль820
4 Аль-Кадисия817
5 Аль-Ахли816
6 Аль-Халидж814
7 Неом813
8 Аль-Иттихад811
9 Аль-Фейха811
10 Аль-Иттифак89
11 Аль-Холуд89
12 Эр-Рияд88
13 Аль-Шабаб87
14 Аль-Хазм86
15 Аль-Фатех85
16
Зона вылета
Аль-Охдуд84
17
Зона вылета
Дамак84
18
Зона вылета
Аль-Наджма80

