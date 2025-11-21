Полтава - ЛНЗ Черкассы 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2025 15:30
21 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Полтава
Полтава
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
История личных встреч
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|7 : 1
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|17.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|12
|27
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|12
|23
| 3
Лига конференций
|Полесье
|12
|23
|4
|Динамо К
|12
|20
|5
|Кривбасс
|12
|20
|6
|Колос
|12
|19
|7
|Заря
|12
|19
|8
|Карпаты
|12
|18
|9
|Металлист 1925
|12
|17
|10
|Верес
|12
|16
|11
|Оболонь-Бровар
|12
|16
|12
|Кудровка
|12
|14
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|12
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|12
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|12
|6