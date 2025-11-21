03:26 ()
Полтава - ЛНЗ Черкассы 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 15:30
21 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Полтава
ЛНЗ Черкассы

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полтава
Полтава
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
История личных встреч
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 7 : 1Полтава
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Полтава
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Полтава2 : 2
17.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полтава1 : 2
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 4 : 0Полтава
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1ЛНЗ Черкассы
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 1
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала ЛНЗ Черкассы1 : 0
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1ЛНЗ Черкассы
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1227
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1223
3
Лига конференций
Полесье1223
4 Динамо К1220
5 Кривбасс1220
6 Колос1219
7 Заря1219
8 Карпаты1218
9 Металлист 19251217
10 Верес1216
11 Оболонь-Бровар1216
12 Кудровка1214
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия129
15
Зона вылета
Рух В127
16
Зона вылета
Полтава126

Отзывы и комментарии к матчу

