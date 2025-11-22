22:46 ()
Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 17:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
22 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
25 Парагвай пз Диего Гомес
26 Швеция пз Ясин Аяри
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
2 Шотландия зщ Аарон Хики
33 Италия пз Микаель Кайоде
18 Украина пз Егор Ярмолюк
6 Англия пз Джордан Хендерсон
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
19.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур Брентфорд4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Брентфорд
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Брентфорд0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Брентфорд
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Брентфорд
14.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Брентфорд
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Брентфорд3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
10.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Брентфорд
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 1
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 0Брентфорд
28.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 0 : 5Брентфорд
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Брентфорд3 : 2
20.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1126
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1122
3
Лига чемпионов
Челси1120
4
Лига чемпионов
Сандерленд1119
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур1118
6 Астон Вилла1118
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Ливерпуль1118
9 Борнмут1118
10 Кристал Пэлас1117
11 Брайтон энд Хоув Альбион1116
12 Брентфорд1116
13 Эвертон1115
14 Ньюкасл Юнайтед1112
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1111
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест119
20
Зона вылета
Вулверхэмптон112

Отзывы и комментарии к матчу

