Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 17:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
22 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|25
|пз
|Диего Гомес
|26
|пз
|Ясин Аяри
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|2
|зщ
|Аарон Хики
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|19
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|19.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 2
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|14.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|05.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|3 : 3
|10.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 5
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|11
|20
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
|6
|Астон Вилла
|11
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Ливерпуль
|11
|18
|9
|Борнмут
|11
|18
|10
|Кристал Пэлас
|11
|17
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|16
|12
|Брентфорд
|11
|16
|13
|Эвертон
|11
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|11
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|2