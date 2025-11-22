22:47 ()
Онлайн трансляции
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Свернуть список

Наполи - Аталанта 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 21:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
22 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Наполи
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Аталанта, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Аталанта
Бергамо
32СербияврВаня Милинкович-Савич
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
20Северная МакедониянпЭлиф Элмас
21ИталиянпМаттео Политано
19ДаниянпРасмус Хойлунд
7БразилиянпДавид Нерес
29ИталияврМарко Карнезекки
3Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ШвециязщИсак Хин
69ИталиязщХонест Аханор
16ИталияпзРауль Белланова
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
59ПольшапзНикола Залевски
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11НигериянпАдемола Лукман
9ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ХорватияИван Юрич
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
18.01.2025Италия — Серия А21-й турАталанта2 : 3Наполи
03.11.2024Италия — Серия А11-й турНаполи0 : 3Аталанта
30.03.2024Италия - Серия А30-й турНаполи0 : 3Аталанта
25.11.2023Италия - Серия А13-й турАталанта1 : 2Наполи
11.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турНаполи2 : 0Аталанта
05.11.2022Италия - Серия АСерия А. 13-й турАталанта1 : 2Наполи
03.04.2022Италия - Серия А31-й турАталанта1 : 3Наполи
04.12.2021Италия - Серия А16-й турНаполи2 : 3Аталанта
21.02.2021Италия - Серия А23-й турАталанта4 : 2Наполи
10.02.2021Кубок Италии1/2 финала. 2-й матчАталанта3 : 1Наполи
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 0Наполи
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турНаполи0 : 0
01.11.2025Италия — Серия А10-й турНаполи0 : 0
28.10.2025Италия — Серия А9-й тур0 : 1Наполи
25.10.2025Италия — Серия А8-й турНаполи3 : 1
09.11.2025Италия — Серия А11-й турАталанта0 : 3
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Аталанта
01.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 0Аталанта
28.10.2025Италия — Серия А9-й турАталанта1 : 1
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур1 : 1Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1124
2
Лига чемпионов
Рома1124
3
Лига чемпионов
Милан1122
4
Лига чемпионов
Наполи1122
5
Лига Европы
Болонья1121
6
Лига конференций
Ювентус1119
7 Комо1118
8 Сассуоло1116
9 Лацио1115
10 Удинезе1115
11 Кремонезе1114
12 Торино1114
13 Аталанта1113
14 Кальяри1110
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма118
18
Зона вылета
Дженоа117
19
Зона вылета
Верона116
20
Зона вылета
Фиорентина115

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close