Наполи - Аталанта 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 21:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
22 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Аталанта, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Аталанта
Бергамо
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|20
|нп
|Элиф Элмас
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|7
|нп
|Давид Нерес
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|16
|пз
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|59
|пз
|Никола Залевски
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Иван Юрич
|Раффаэле Палладино
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|2 : 0
|05.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 3
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 2
|10.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Болонья
|11
|21
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|11
|19
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Сассуоло
|11
|16
|9
|Лацио
|11
|15
|10
|Удинезе
|11
|15
|11
|Кремонезе
|11
|14
|12
|Торино
|11
|14
|13
|Аталанта
|11
|13
|14
|Кальяри
|11
|10
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Верона
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|11
|5