Ноа - Алашкерт 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 16:00
22 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 14-й тур
Ноа
Алашкерт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Алашкерт, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноа
Ереван
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
31.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Алашкерт2 : 0Ноа
27.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Алашкерт1 : 0Ноа
10.11.2024 Армения — Премьер-лига 16-й тур Ноа4 : 0Алашкерт
16.10.2024 Армения — Премьер-лига 11-й тур Алашкерт0 : 6Ноа
04.05.2024 Армения - Премьер-лига 32-й тур Ноа2 : 1Алашкерт
02.03.2024 Армения - Премьер-лига 23-й тур Алашкерт0 : 2Ноа
30.10.2023 Армения - Премьер-лига 14-й тур Ноа4 : 2Алашкерт
25.08.2023 Армения - Премьер-лига 5-й тур Алашкерт3 : 1Ноа
21.04.2023 Армения - Премьер-лига 28-й тур Алашкерт3 : 0Ноа
29.11.2022 Армения - Премьер-лига 19-й тур Ноа3 : 2Алашкерт
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Ноа1 : 2
01.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ноа1 : 2
27.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 0 : 3Ноа
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Ноа
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ноа0 : 0
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Алашкерт2 : 0
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Алашкерт
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Алашкерт1 : 0
17.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Алашкерт
03.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Алашкерт1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1331
2
Лига конференций
Алашкерт1328
3
Лига конференций
Урарту1426
4 Пюник1223
5 Ноа1121
6 Ван1317
7 БКМА1211
8 Гандзасар139
9 Ширак137
10
Зона вылета
Арарат143

Отзывы и комментарии к матчу

