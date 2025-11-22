Ноа - Алашкерт 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 16:00
22 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Алашкерт, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноа
Ереван
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
|31.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|27.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 0
|16.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 6
|04.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|30.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 2
|25.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|21.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|29.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|27.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|08.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|13
|31
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|13
|28
| 3
Лига конференций
|Урарту
|14
|26
|4
|Пюник
|12
|23
|5
|Ноа
|11
|21
|6
|Ван
|13
|17
|7
|БКМА
|12
|11
|8
|Гандзасар
|13
|9
|9
|Ширак
|13
|7
| 10
Зона вылета
|Арарат
|14
|3