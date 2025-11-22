Арсенал Дз - Слуцк 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 13:00
22 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Слуцк, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|29.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|02.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|21.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|17.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|10.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|4 : 1
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|15.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|28
|64
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|28
|59
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|28
|54
|4
|Динамо-Брест
|28
|48
|5
|Торпедо-БелАЗ
|28
|45
|6
|Ислочь
|28
|45
|7
|Минск
|28
|45
|8
|Неман
|28
|42
|9
|Гомель
|28
|40
|10
|БАТЭ
|28
|37
|11
|Витебск
|28
|31
|12
|Арсенал Дз
|28
|30
|13
|Нафтан
|28
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|28
|25
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|28
|21
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|28
|11