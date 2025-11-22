22:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Свернуть список

Арсенал Дз - Слуцк 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 13:00
22 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Арсенал Дз
Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Слуцк, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Слуцк0 : 3Арсенал Дз
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Слуцк1 : 1Арсенал Дз
11.05.2024 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Арсенал Дз1 : 0Слуцк
02.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк1 : 0Арсенал Дз
21.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Арсенал Дз1 : 1Слуцк
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 0Арсенал Дз
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Арсенал Дз0 : 0
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1Арсенал Дз
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Арсенал Дз0 : 1
10.10.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 0Арсенал Дз
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 2Слуцк
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 3 : 1Слуцк
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 4 : 1Слуцк
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Слуцк2 : 2
15.10.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Слуцк2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2864
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2859
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2854
4 Динамо-Брест2848
5 Торпедо-БелАЗ2845
6 Ислочь2845
7 Минск2845
8 Неман2842
9 Гомель2840
10 БАТЭ2837
11 Витебск2831
12 Арсенал Дз2830
13 Нафтан2825
14
Стыковая зона
Сморгонь2825
15
Зона вылета
Слуцк2821
16
Зона вылета
Молодечно2811

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close