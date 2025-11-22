22:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Свернуть список

Порту - Синтренсе 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 22:15
22 Ноября 2025 года в 23:15 (+03:00). Кубок Португалии, 1/16 финала
Порту
Синтренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Синтренсе, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Синтренсе
Синтра
История личных встреч
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала Синтренсе0 : 3Порту
15.10.2021 Кубок Португалии 3-й раунд Синтренсе0 : 5Порту
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 1Порту
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 1Порту
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Порту2 : 1
27.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 2Порту
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 0Порту
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд Синтренсе3 : 2
20.09.2025 Кубок Португалии 2-й раунд Синтренсе2 : 1
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала Синтренсе0 : 3Порту
15.10.2021 Кубок Португалии 3-й раунд Синтренсе0 : 5Порту
Турнирная таблица
2-й раунд
Ош Белененсеш
Маритиму
2 : 0
Синтренсе
Визела
2 : 1
Санжуаненсе
Фелгейраш
0 : 4
Паредиш
Шавиш
0 : 2
Лузитану де Эвора
Серпа
1 : 0
Амаранти
Сантарем
2 : 0
Монкарапашенсе
Анадия
1 : 1 1 : 4
Машику
Вила Реал
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Ребордоза
1 : 0
Силвиш
Оливейра Оспиталь
3 : 2 ДВ
Мортагуа
Ош Мариалваш
0 : 0 5 : 3
3-й раунд
Шавиш
Бенфика
0 : 2
Сан-Жоау Вер
Фамаликан
0 : 3
Лейрия
Алверка
2 : 2 4 : 2
Алпендорада
Эштрела
3 : 1
Портимоненсе
Арока
1 : 2
Академику
Жил Висенте
2 : 1
Пасуш де Феррейра
Спортинг
2 : 3 ДВ
Фафи
Морейренсе
1 : 0
Атлетико Лиссабон
Фелгейраш
2 : 0
Амаранти
Лейшойнш
1 : 2 ДВ
Синтренсе
Риу Аве
3 : 2
Вила Реал
Тондела
1 : 5
Анадия
Мариньенсе
0 : 0 6 : 7
Ош Белененсеш
Эшторил
1 : 2
1/16 финала
Атлетико Лиссабон
Бенфика
21.11
АВС
Академику
22.11
Алпендорада
Каза Пия
22.11
Витория Гимарайнш
Мортагуа
22.11
Ковильян
Лузитану де Эвора
22.11
1 Дезембру
Лейрия
22.11
Эшторил
Фамаликан
22.11
Спортинг
Мариньенсе
22.11
Порту
Синтренсе
22.11
Лузитания Лороза
Торринсе
23.11
Фафи
Арока
23.11
Вила Меа
Лейшойнш
23.11
Фаренсе
Силвиш
23.11
Санта-Клара
Комерсиу и Индустрия
23.11
Тондела
Калдаш
23.11
Брага
Насьонал
23.11

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close