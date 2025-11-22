22:50 ()
Карпаты - Металлист 1925 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 13:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
22 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
Карпаты
Металлист 1925

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Металлист 1925, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карпаты
Львов
Металлист 1925
Харьков
История личных встреч
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Карпаты1 : 0
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Карпаты
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Карпаты0 : 0
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Карпаты1 : 3
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Карпаты
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Металлист 19251 : 3
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 0 : 0Металлист 1925
30.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Металлист 19254 : 3
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Металлист 19250 : 1
20.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1227
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1326
3
Лига конференций
Полесье1223
4 Динамо К1220
5 Кривбасс1220
6 Колос1219
7 Заря1219
8 Карпаты1218
9 Металлист 19251217
10 Верес1216
11 Оболонь-Бровар1216
12 Кудровка1214
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия129
15
Зона вылета
Рух В127
16
Зона вылета
Полтава136

Отзывы и комментарии к матчу

